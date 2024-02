Allarme per i furti, a Scapezzano timori per una persona sospetta

Dopo i furti che si sono verificati in questi giorni nell’hinterland senigalliese: due a Barbara, due ad Arcevia e tre a Marzocca, ieri è stata segnalata la presenza di un uomo sospetto a Scapezzano. L’allarme è stato dato via social dove un utente chiedeva se qualcuno avesse visto un uomo di origine nordafricana, che chiedeva di poter entrare in casa per mostrare dei prodotti da vendere. C’è particolare attenzione in questo periodo in città dove, nei giorni scorsi, un’anziana, dopo essersi resa conto di essere inceppata in una truffa ha iniziato a gridare ed è stata spintonata a terra del suo aggressore. La donna è stata portata in ospedale e a nulla è servito l’intervento del vicino di casa che, dopo una colluttazione, non è riuscito a fermare il malvivente. Intanto proseguono incessanti i controlli da parte delle forze dell’ordine impegnate sul territorio per arginare il fenomeno dei furti e delle truffe