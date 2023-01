Allarme polveri sottili, peggiora la qualità dell’aria

Peggiora notevolmente la qualità dell’aria nella città della carta: alla fine dell’anno che si è da poco chiuso si sono registrati 18 sforamenti di polveri sottili pm10, contro gli 8 complessivi registrati nell’anno precedente. Un dato superiore a quello registrato negli ultimi sei anni. Anche il numero complessivo di giornate in cui si sono registrati valori sopra i 40 ugmc per il particolato è in crescita. Registrato dalla centralina anche un dato particolarmente elevato in due giornate consecutive il 26 e 27 ottobre di 116 ugmc e 74 ugmc, fino a due volte e mezzo oltre il limite massimo consentito fissato a 50 ugmc. Già a gennaio dell’anno scorso, l’aria che si è respirata a Fabriano era già in leggero peggioramento rispetto allo stesso periodo 2021. Gli sforamenti sono infatti passati da 0 a 2 ( il 19 e il 24 gennaio), con anche 10 giorni sopra i 40 ugmc. A febbraio la situazione è migliorata con un solo sforamento il 5 (erano tre nello stesso mese dell’anno precedente). Procedendo nella lettura dei dati se marzo 2021 non si era registrato alcuno sforamento, quest’anno invece la centralina dell’Arpam posizionata a Fabriano ha fatto registrare il superamento del limite in due occasioni, il 28 e 29 marzo con ben 10 giorni sopra i 40 ugmc, di cui cinque molto vicini alla soglia di 50 consentiti dalla legge. Meglio la situazione ad aprile e maggio, con dati al di sotto della soglia massima consentita, in linea con l’anno precedente. Giugno, è stato uno dei mesi più difficili per la qualità dell’aria nella città della carta: si sono registrati 5 sforamenti (uno nel 2021). Il 27 giugno la centralina ha rilevato un valore pari a 72 ugmc, il 28 addirittura pari a 108 ugmc.

A differenza del 2021, anche i mesi estivi hanno fatto registrare superamenti del limite, uno a luglio e uno ad agosto, esattamente il 18. Settembre è stato invece in linea con lo stesso mese dell’anno precedente: nessuno sforamento. A ottobre quattro giornate consecutive di sforamenti con picchi importanti: il il 26 ben 116 e il 27 un valore di 74. Altri 7 giorni hanno registrato valori molto vicini al limite consentito. A novembre solo uno sforamento: e altri 5 giorni sopra 40. Infine, a dicembre, un solo sforamento e quattro giorni con il limite molto vicino. Complessivamente dunque 18 superamenti del limite consentito di Pm10 nell’aria. In tutto il 2021 se ne erano registrati a Fabriano, 8, nel 2020 erano 7, nel 2019: 9, nel 2018: 3, nel 2017: 6 e nel 2016: 11.