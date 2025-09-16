Allarme precari: "Così la nostra vita è sempre in bilico"

Suona la campanella, ma per migliaia di docenti marchigiani il nuovo anno scolastico inizia ancora nel segno dell’incertezza. Il precariato resta la regola, non l’eccezione, con numeri che continuano a preoccupare. A livello nazionale, secondo la Uil Scuola Rua, sono oltre 250mila i contratti a tempo determinato: 232mila tra i docenti, di cui oltre 177mila su cattedre intere e più di 53mila su spezzoni orari. Nelle Marche, a fronte di 846 assunzioni autorizzate, quelle effettivamente coperte non superano quota 550. Il risultato è che oltre 5.400 insegnanti, più di 3.500 di sostegno, hanno iniziato l’anno senza stabilità. Dati che certificano "una vera emergenza sociale – denuncia Antonio Spaziano, 41 anni, segretario generale della Uil Scuola Rua – Uno strumento che dovrebbe essere eccezionale, come le supplenze, è diventato la norma. La scuola italiana è una fucina di precariato, con una schiera di supplenti a tempo indeterminato. È indispensabile un piano straordinario di immissioni in ruolo". E il problema quest’anno, osserva Spaziano, è anche un altro: "La misura che affida alle famiglie la decisione di confermare un insegnante di sostegno precedente, scavalcando colleghi con migliore posizione in graduatoria – spiega – È un vulnus alla trasparenza e rischia di stravolgere il sistema delle nomine". Per il sindacato il problema è anche di metodo: "Le segreterie scolastiche – aggiunge Spaziano – sono sommerse da contratti e ricorsi. Se tutti i docenti fossero di ruolo, dal primo settembre sarebbero in servizio senza rifare ogni anno la giostra delle nomine. Invece le supplenze coprono posti vacanti che potrebbero essere stabilizzati".

Una situazione che conosce bene Marika Cosentino, 45 anni, originaria di Montepaone (Catanzaro, Calabria) e da tempo residente nelle Marche. Dal 2017 insegna come precaria nella scuola primaria a Chiaravalle, nei plessi Montessori e Montalcini, specializzata nel sostegno: "Sono entrata nel mio nono anno di precariato – racconta – Ho iniziato con supplenze brevi, poi con contratti fino al 30 giugno. Sono idonea al concorso 2020, ho completato il Tfa per il sostegno e ora seguo un corso di differenziazione montessoriana, ma nonostante la formazione continua non sono mai entrata in ruolo". Nei mesi estivi "siamo senza stipendio e dobbiamo ricorrere alla Naspi – aggiunge – È scoraggiante non poter fare progetti, restare in bilico nonostante i posti ci siano. Seguo per il secondo anno lo stesso bambino con disabilità ed è evidente che quel posto non possa essere precario, perché il bisogno è continuativo. Eppure il contratto resta a termine". Il futuro, per lei, significa stabilità: "Vorrei entrare in ruolo sul sostegno, la via più efficace sarebbe prorogare l’utilizzo delle Gps per le assunzioni, in quelle graduatorie ci sono insegnanti idonei, specializzati e pronti a lavorare stabilmente. Serve un doppio canale di reclutamento, altrimenti resteremo sempre prigionieri del precariato".

Lorenzo Pastuglia