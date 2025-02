"Allarme rischio disimpegno della Fondazione Cariverona"

Con il coinvolgimento di alcuni attori del settore bancario della Provincia di Ancona, si sarebbe suggerito il disimpegno alla Fondazione Cariverona dal territorio marchigiano. Una pessima scelta e quasi un golpe.

La denuncia è dell’europarlamentare di FdI, on. Carlo Ciccioli, a seguito dei crescenti rumor inerenti il possibile disimpegno di Cariverona nelle Marche. Ciccioli ricorda "come Cariverona abbia acquisito, fusione per incorporazione, nel 1989, la Cassa di Risparmio di Ancona. E da allora, molteplici e notevoli sono stati gli investimenti che la Fondazione ha finanziato in città e nel territorio provinciale. Ora, con la ‘certezza’ di aver conseguito l’obiettivo prefissato con la fusione, ma in realtà con un suggeritore locale, la Fondazione Cariverona sarebbe pronta a passare la mano alla Fondazione Carifac di Fabriano, nel ruolo di soggetto aggregatore delle Fondazione di origine bancaria delle Marche, coinvolgendo Jesi e, probabilmente, anche Loreto".

Cosa comporterebbe questa operazione per Ancona - si chiede l’esponente di Fdi. Gli investimenti territoriali si dimezzeranno. Infatti, la liquidazione del capitale detenuto dall’allora Cassa di risparmio di Ancona sarebbe sottostimato, quasi dimezzato. Il non aver nominato un sostituto nel CdA di Cariverona in rappresentanza di Ancona, in tempi celeri, dopo le dimissioni per motivi personali dell’ex Rettore Pacetti, sta permettendo questa sorte di ‘golpe’ che conferma come la guerra tra territori sia ancora alla base di molte delle difficoltà che non permettono un ulteriore sviluppo della nostra Regione.

Ciccioli ritiene "si sia ancora in tempo per accendere un riflettore su questa vicenda per fare in modo che i comportamenti di alcune persone, non certo i territori di riferimento, debbano essere sollevati per continuare a garantire quella molteplicità di progetti finanziati, nel corso degli anni, che hanno permesso il diffondersi e il rafforzarsi di cultura, volontariato e sanità, il restauro di immobili storici, intorno a circa 5milioni di contributi ogni anno. Il sindaco di Ancona, Silvetti, deve farsi portavoce della tutela delle esigenze del nostro territorio".