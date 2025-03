Allarme sicurezza: altro furto nella stessa casa. Ladri acrobati sulle grondaie

Senigallia (Ancona), 17 marzo 2025 – Un furto è stato messo a segno domenica alle 2.30 in un’abitazione di via Tevere a Senigallia. Al momento del colpo i proprietari non erano in casa. È la seconda volta a distanza di poco tempo che ignoti prendono di mira la stessa casa, la prima volta avevano ripulito anche un appartamento sullo stesso piano. Il modus operandi utilizzato dai malviventi è sempre lo stesso: per raggiungere il piano dell’appartamento ‘selezionato’, si arrampicano attraverso le grondaie e, dopo aver forzato la serranda prima e poi l’infisso entrano alla ricerca di monili e contanti.

Ad accorgersi del furto sono stati i proprietari che, appena rientrati hanno trovato l’appartamento messo sotto sopra dai ladri. Immediata la chiamata ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Il bottino è ancora in corso di quantificazione.

Dunque, ignoti sono tornati a colpire dopo qualche giorno di sosta, ma quello dei furti in abitazione è un fenomeno che non accenna a fermarsi e che interessa non solo la spiaggia di velluto, ma anche il suo hinterland. Nelle scorse settimane, i furti hanno interessato diversi quartieri della città e, in alcuni casi, i malviventi hanno raggiunto gli appartamenti utilizzando le grondaie come scalette.

Diverse sono invece le segnalazioni sui social riguardanti un’auto sospetta che sarebbe stata notata in più occasioni ferma, davanti ad alcune abitazioni. La scorsa settimana ignoti erano stati messi in fuga da una residente di via Cellini che aveva notato tre uomini nel giardino del vicino di casa. Una striscia di furti che non accenna ad arrestarsi. Non solo colpi in appartamento, continuano anche i furti di biciclette elettriche. Nei giorni scorsi una bici elettrica, rubata e abbandonata, è stata restituita dai carabinieri al proprietario.

Silvia Santarelli