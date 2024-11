Allarme truffe: al Polivalente c’è l’incontro con i carabinieri

Stop a truffe e raggiri che stanno dilagando sul territorio: il Comune di Monte Roberto, in collaborazione con le forze dell’ordine, organizza un incontro informativo gratuito rivolto a tutti i cittadini, specie gli anziani, per "sensibilizzare sul grave problema delle truffe telefoniche, online e porta a porta". Appuntamento giovedì alle 10 al centro polivalente Rossini di Pianello. Oltre al sindaco Lorenzo Focante (foto) interverrà il comandante della compagnia carabinieri di Jesi Maggiore Balsamo Elpidio. Saranno forniti consigli pratici e utili per difendersi. L’Amministrazione comunale invita "tutti i cittadini a partecipare. La presenza di ognuno è fondamentale per costruire una comunità sempre più consapevole e sicura". "La tutela dei nostri cittadini, specie gli anziani – commenta il primo cittadino - è una priorità assoluta per l’amministrazione. Con tale incontro vogliamo fornire agli anziani e a tutta la comunità gli strumenti necessari per difendersi dalle truffe e vivere serenamente". "Le truffe, telefoniche, online e non solo – spiegano dal Comune - sono in costante aumento e gli anziani rappresentano spesso un bersaglio facile per i truffatori".