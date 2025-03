All’Aspio apre "Graceland" per l’organizzazione di eventi

Sarà una ventata di freschezza per il commercio locale l’apertura del negozio Graceland all’Aspio. La titolare Graziana Scaglioso afferma: "Graceland è stato pensato da me per accogliere chiunque avrà piacere di condividere con me il suo progetto, vedere il suo sogno diventare realtà. Mi occuperò di allestimenti, organizzazione di eventi e molto altro. Nel salottino all’ingresso avrò piacere di accogliere i clienti e mettermi a disposizione per organizzare l’evento, dal compleanno al battesimo fino al gender reveal ma anche un’occasione aziendale ad esempio. Mi occuperò personalmente della baloon art (allestimento di palloncini)".

Tante infatti sono le richieste di aiuto da parte di famiglie, privati e aziende per allestimenti di ogni sorta e per questo il nuovo esercizio propone un’offerta vasta con tante sorprese che si fondono in un’atmosfera magica e accogliente. All’inaugurazione, in programma domani alle 16 nella sede al civico 43 della strada dell’Aspio, sarà presente miss Cake artist che si occuperà del buffet: "Avrò modo di presentarla a coloro che verranno perché sarà mia collaboratrice per gli eventi". Tutto è pronto dunque per l’accoglienza e per dare il via a un’attività che non manca di estro e inventiva grazie all’esperienza della titolare.