All’assalto di Monaco per sentirsi ancora grandi

Il trend del peggioramento è andato via via crescendo di partita in partita. La difesa dell’Olimpia è il vero problema di una squadra che fa canestro, ma non riesce a non subirlo trovandosi sempre costretta a doverne fare uno in più dell’avversario per vincere, non riuscendoci. All’inizio potevano sembrare delle piccole distrazioni, poi il campanello d’allarme è suonato sempre più forte. Dopo la prova impeccabile con l’Olympiacos, la retroguardia biancorossa si è improvvisamente sciolta. Gli 88 punti subiti a Madrid ci potevano stare contro una corazzata, meno i 44 subiti nella ripresa con Tortona, ma si pensava fosse dovuto alla stanchezza di una settimana a 4 gare. Poi, però, sono arrivati gli 85 sul campo del fanalino di coda dell’Eurolega Alba Berlino con una ripresa deleteria da 50 punti presi, poi i 90 con Pesaro, infine i 98 dal Maccabi.

La squadra sembra senza nerbo, non combatte, martedì il Maccabi ha banchettato nell’area milanese, ha segnato ben 30 volte da 2 punti un numero che nel basket moderno fatto di tiri da 3 e aree congestionate quasi non si vede neanche più. Infatti la sirena è suonata fortissima in casa Olimpia con coach Messina che mostra tutta la sua preoccupazione anche in vista della gara di questa sera alle 20.30 al Forum contro il Monaco: "I monegaschi sono una squadra di attaccanti pazzeschi, se avessimo di nuovo questo stesso atteggiamento sarebbe un problema".

L’allenatore milanese ne fa una questione di identità che non c’è più: "Quella che è sempre stata la nostra identità, la difesa, sembra scomparsa nelle ultime uscite. A Berlino, è successo in campionato contro Pesaro, di nuovo con il Maccabi. Ci manca la voglia di opporci, di non farsi battere dal proprio uomo".

Il primo passo è tenere l’1contro1, vero problema perchè poi si innescano tutte le rotazioni che se chiamate in causa troppo presto non possono essere funzionali per fermare gli avversari. Doverlo fare contro giocatori come Mike James, Elie Okobo e anche l’ex stella NBA Kemba Walker sembra complesso in questo momento, ma diventa mandatorio se l’Olimpia vuole porsi l’obiettivo di tornare a vincere. La nota lieta è che l’attacco trova sempre una soluzione, se non organizzata, almeno con il talento, tanto che l’Armani piazza Mirotic come miglior realizzatore del torneo con 22.8 punti e Shields al 5° posto della stessa classifica con 17.6, ma per vincere il passo deve cambiare in retroguardia.