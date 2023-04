All’asta le trenta cabine "Offerta segreta al rialzo"

di Pierfrancesco Curzi

Con la stagione balneare alle porte, l’amministrazione comunale mette a gara la gestione stagionale delle 30 cabine all’ombra della Torre de Bosis a Portonovo. Il criterio e la base d’asta restano identici rispetto all’anno scorso, anno di svolta nel regolamento delle concessioni. Confermata, infatti, l’asta a offerta segreta al rialzo su una cabina soltanto. Si parte da un minimo di 370 euro a salire per poter disporre della strategica cabina a due passi dal mare (e dal Clandestino) da maggio a settembre. Un prezzo che potrebbe essere definito congruo se le stesse cabine, piuttosto messe male fino all’anno scorso, verranno sistemate e rese quanto meno decenti dalle società che le gestiscono, la Atlante e Opera, per conto del Comune. Lo scorso anno, durante un sopralluogo, avevamo evidenziato il pessimo stato di manutenzione delle cabine verdi, rotte, sporche, decadenti. La speranza, per chi se le aggiudicherà investendo comunque una cifra importante, è che il giorno della consegna delle chiavi le cabine siano state sistemate e rese quanto meno accettabili. Parliamo di cabine in legno ampie un paio di metri quadrati al massimo, comode per chi deve utilizzarle come deposito per il materiale necessario durante la stagione estiva. Così ridotte rappresentano un vero e proprio pugno nello stomaco rispetto alla bellezza dell’area, sia sotto il profilo naturalistico che monumentale. Manufatti che in passato hanno suscitato polemiche e diatribe con i gestori del ristorante Clandestino, con parte della spiaggia occupata per tavolate e via discorrendo.

Al netto delle problematiche, l’amministrazione ha diffuso il bando di gara e il modulo per partecipare all’asta segreta a cui sarà possibile partecipare anche in modalità online. Le offerte per partecipare alle aste, cabina per cabina, dalla 1 alla 30, potranno essere inviate entro le ore 17 del 4 maggio prossimo presso la sede della cooperativa Atlante in piazza Salvo d’Acquisto. La mattina successiva, quella del 5 maggio, alle 10, davanti a un notaio, sarà la volta delle operazioni di apertura delle offerte pervenute. Dalla mattina del 6 maggio gli assegnatari delle cabine potranno firmare il contratto di concessione sempre presso la sede dell’Atlante. È bene ricordare che chi vorrà assicurarsi una cabina non potrà indicare una somma inferiore o uguale a 370 euro, ma soltanto a salire. Non saranno ammesse sub concessioni.