Allatta il neonato sotto i ferri dei medici

La figura di una madre è sempre fondamentale. Ancor di più quando sono chiamate a dare il loro sostegno al proprio figlio, anche se costrette a finire sotto i ferri per la rimozione di un tumore maligno presente nel proprio cervello. Così è successo all’ospedale di Torrette un paio di anni fa. Una storia toccante raccontata dai medici dell’Azienda ospedaliero-universitaria marchigiana, racchiusa nei 200 interventi effettuati nell’ultimo decennio. Al centro c’era una signora costretta a togliere una massa maligna che, completamente sveglia, ha allattato il proprio figlio. Il tutto mentre gli specialisti, dietro di lei, operavano all’interno della sua scatola cranica. Grazie al calore del proprio piccolo, tenuto accanto a sé per tutta la fase pre-operatoria, la donna è rimasta tranquilla e poi è stata portata in sala, superando brillantemente l’intervento. Alla fine, stanca, ha potuto riabbracciarlo, mentre durante l’operazione il bambino era accanto a lei, seduto in una culla mentre giocava con un peluche dalla forma di un panda. Dopo qualche giorno di degenza, la donna è potuta tornare a casa sua insieme al proprio bambino, potendo così riniziare la propria vita.

A proposito di bambini, come non menzionare la 12enne che durante l’intervento al cervello da sveglia raccontava le barzellette o la mamma di un’altra piccola paziente che ha potuto praticamente accedere alla sala operatoria per 15 minuti per stare al fianco della figlia. Un’altra delle toccanti storie che sono capitate all’ospedale di Torrette.