All’Auditorium della Mole i concerti a lume di candela

A ottobre e novembre proseguono ad Ancona gli appuntamenti con ‘Candlelight’, la serie di concerti a lume di candela capaci di regalare emozioni del tutto particolari agli ascoltatori. Nel capoluogo la sede scelta è l’Auditorium ‘Orfeo Tamburi’ della Mole Vanvitelliana.

Il primo appuntamento in cartellone è il tributo a Ludovico Einaudi, in programma domani (ore 19.30, biglietti a partire da 27 euro). L’evento sarà replicato il 23 novembre, sempre alle 19.30. Domani (ore 21.30) è previsto anche il tributo a Ennio Morricone e ad altri celebri compositori di colonne sonore, concerto che sarà replicato il 16 novembre (ore 21.30).

Domenica 19 (ore 19.30) sarà la volta del doppio tributo a due popolarissimi gruppi amati in tutto il mondo, i Queen e gli ABBA. Nella stessa giornata, alle ore 21.30, spazio invece al grande cantautorato italiano, con il concerto dedicato a Fabrizio De André.

Domenica 16 novembre (ore 19.30) ‘Candlelight’ rende omaggio a un’altra band protagonista del rock internazionale, i Coldplay. La domenica successiva (23 novembre) si torna invece in Italia con il tributo a Lucio Dalla e ad altri popolari cantautori italiani.

‘Candlelight’ è un format di concerti dal vivo prodotti da Fever con lo scopo di ‘democratizzare’ l’accesso alla musica classica. Un progetto innovativo che offre un’esperienza musicale unica attraverso l’offerta di variegati programmi, pensati per soddisfare tutti i gusti, e interpretati da talentuosi musicisti locali in luoghi iconici illuminati da migliaia di candele.