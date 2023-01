Alle 14.30 tutti allo Zelocchi: c’è il test con la Virtus Castelfranco

Prima uscita del nuovo anno, questo pomeriggio allo Zelocchi, per i gialli che affronteranno in amichevole la Virtus Castelfranco, storica compagine del territorio che milita nel campionato di Eccellenza.

Fischio d’inizio alle ore 14.30, con possibilità per i tifosi canarini di recarsi sulle tribune per assistere al test. Ieri il Modena ha effettuato doppia seduta: al mattino test medici, palestra e trasformazione sul campo. Pomeriggio seduta dedicata al pallone con lavori tattici e partitelle a tema. Anche questa mattina allenamento, prima dell’amichevole Migliorano le condizioni di Luca Tremolada che ha svolto allenamento individuale specifico sul campo. È iniziato anche per Battistella un programma individuale di recupero agonistico. Saranno in totale 11 le sedute di allenamento che il Modena effettuerà in proiezione alla sfida di Frosinone del prossimo 14 gennaio, alla ripresa del campionato di B sul campo della capolista, dove i gialli faranno ancora a meno di Tremolada ma dove ritroveranno Poli e quest’oggi, per lui, ci sarà occasione per rimettere preziosa benzina nelle gambe dopo lo stop forzato col rientro di Gargiulo in lista. Quella con il Castelfranco non sarà l’unica amichevole di questo inizio gennaio. Il prossimo 11 gennaio il Modena affronterà la Nuova Sondrio Calcio, squadra di Promozione, per concludere la sua preparazione invernale e presentarsi al meglio alla ripresa.