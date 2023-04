Alle Muse "Alice canta Battiato"

Una grande voce interpreta i capolavori di colui che più di tutti ha contribuito a lanciarla. In tre parole: ‘Alice canta Battiato’. Il tour della cantante stasera (ore 21) fa tappa al Teatro delle Muse di Ancona, dove c’è già il tutto esaurito.

Nel caso vi sia qualche rinuncia ecco comunque dove è possibile trovare i biglietti: circuiti TicketOne, Ciaotickets e Vivaticket e botteghino del teatro (071.52525). Il concerto, organizzato da Alhena Entertainment Srl, è prodotto e distribuito da Imarts.

La voglia di ascoltare Alice dal vivo è aumentata dallo scorso novembre, quando è uscito in versione CD e doppio vinile "Eri con me", album, registrato in studio con Carlo Guaitoli (pianoforte, direzione) e I Solisti Filarmonici Italiani, contenente sedici canzoni di Battiato. Questo progetto vede le sue radici nella collaborazione artistica tra Alice e il grande cantautore iniziata nel 1980 con il singolo "Il vento caldo dell’estate" e l’album "Capo Nord".

Con "Gioielli rubati" del 1985, per la prima volta Alice ha interpretato canzoni del Maestro non scritte per lei, poi per molti anni e in molti progetti discografici ha ripreso il suo abituale ruolo di cantautrice fino al 2003, in cui viene pubblicato "Viaggio in Italia", un album di sole cover dedicato a grandi autori italiani; qui le canzoni di Battiato presenti erano due, ma nei concerti che seguirono aumentarono sempre più, per il rinnovato piacere di Alice nell’interpretare le sue composizioni. In seguito ci saranno altre collaborazioni tra Alice e Battiato, come per l’album "Samsara" con "Eri con me" e per "Weekend" con "Veleni".

Il 2016 fu l’anno del tour "Battiato e Alice". Nel 2020 inizia il tour "Alice Canta Battiato", insieme a Carlo Guaitoli, pianista e direttore d’orchestra, già speciale collaboratore di Battiato per oltre vent’anni. Al tour hanno partecipato molti ensemble, in particolare i Solisti Filarmonici Italiani, coinvolti anche nella registrazione in studio dell’album "Eri con me".

Scrive Francesco Messina nella prefazione del disco: "Le canzoni in buona parte risultano quelle ascoltate nei concerti, ma non del tutto. Infatti se alcune di queste appartenevano già al repertorio discografico di Alice, come ‘I treni di Tozeur’, ‘Prospettiva Nevski’ e la stessa ‘Eri con me’, molte altre sono per lei decisamente inedite. Tra queste una nuova versione di ‘Da Oriente a Occidente’, ‘L’addio’ e ‘Torneremo ancora’, l’ultima canzone scritta e registrata da Battiato, un brano al quale teneva veramente molto".