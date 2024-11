Alle Muse c’è "Fiorella Sinfonica"

Il 2024 è un anno speciale per Fiorella Mannoia, una delle cantanti più amate della musica pop italiana. L’artista, infatti, ha compiuto settant’anni, e per festeggiare degnamente questo importante traguardo ha deciso di intraprendere un’avventura dal vivo particolare: "Fiorella Sinfonica – Live con orchestra". Un progetto grandioso, che ha debuttato la scorsa estate, dopo una straordinaria doppia anteprima tra le secolari mura delle Terme di Caracalla a Roma. Inutile dire che il tour estivo è stato un successo, anche perché io concerti hanno avuto come scenario alcune delle location più suggestive di tutta Italia.

Ora la Mannoia, per la prima volta accompagnata sul palcoscenico da un’orchestra sinfonica, ha intrapreso un tour nei maggiori teatri italiani, e tra questi c’è il Teatro delle Muse, dove si esibirà questa sera (ore 21). Anche in questo caso il viaggio è iniziato con una speciale anteprima, andata in scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Affiancata dai ventuno elementi dell’Orchestra Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal Maestro Rocco De Bernardis, l’artista romana ripercorrerà i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature. Per proporre la massima varietà di espressione, i brani sono stati riarrangiati da prestigiosi maestri: Valeriano Chiaravalle, Alterisio Paoletti, Clemente Ferrari, Emanuele Bossi, Stefano Zavattoni e Pippo Caruso. Da "Caffe nero bollente" a "Quizas Quizas Quizas", da "Che sia benedetta" a "Sally", nella set list non mancheranno anche i brani più recenti come l’ultimo singolo estivo in collaborazione con Michele Bravi "Domani è Primavera" e "Mariposa".

La canzone, che si è aggiudicata il Premio Sergio Bardotti al Festival di Sanremo 2024 e il Premio Elsa Morante, è stata la scintilla da cui è partito l’intero progetto, diventato un manifesto dell’orgoglio di esser donna ispirato alla storia delle sorelle Mirabal, raffigurate simbolicamente nella scenografia dei nuovi live da tre farfalle colorate. Oltre all’orchestra, ad affiancare Fiorella Mannoia sul palcoscenico saranno Carlo Di Francesco (percussioni e direzione artistica), Raul Scebba (percussioni), Sebastiano Burgio (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso e contrabasso), Massimiliano Rosati (chitarre). Insomma, un concerto imperdibile per gli estimatori della cantante, che nel suo curriculum vanta persino un periodo trascorso come stuntwoman per il cinema. La svolta avviene all’inizio degli anni Ottanta, con ‘Pescatore’, pezzo interpretato insieme al grande Pierangelo Bertoli.