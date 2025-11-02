L’importanza delle fasce

Giuseppe Tassi
2 nov 2025
RAIMONDO MONTESI
Alle Muse i "Giovani talenti" chiudono il festival ’CineOff’

Ultima giornata per il festival ‘CineOff’ di Ancona, nato da un’idea di Elena Casaccia, Fabrizio Saracinelli e Giulia Betti che...

Il film «Tre regole infallibili» di Marco Gianfreda

Il film «Tre regole infallibili» di Marco Gianfreda

Ultima giornata per il festival ‘CineOff’ di Ancona, nato da un’idea di Elena Casaccia, Fabrizio Saracinelli e Giulia Betti che si è affermato come luogo d’incontro privilegiato del cinema indipendente. Uno spazio per visionari, artisti e artigiani, produttori coraggiosi e imprenditori culturali che credono nel linguaggio cinematografico. Questa mattina il festival sarà ospitato dal Ridotto delle Muse. La giornata avrà come tema ‘Storie italiane’.

Si inizierà alle ore 10 con ‘Keep on rollin - Adunata del cinema marchigiano’, a cura di Cna Cinema e audiovisivo Marche, con tavoli di confronto. Nel corso del pomeriggio, dalle ore 17, sono previste le proiezioni di cortometraggi e documentari. Si inizia alle ore 17 con i ‘Giovani talenti’, momento che prevede la proiezione del ‘Miglior corto scuola’ e relativa premiazione. A seguire spazio a ‘Giovani autori’, con la proiezione del corto del liceo artistico Mannucci e la performance a cura di Cecilia Coppari.

Alle ore 18.15 si potrà vedere "Solo Lina" di Filippo Da Ros, vincitore del Premio Loto Odv come miglior documentario, e "A Domani" di Emanuele Vicorito, che riceverà il premio come miglior cortometraggio italiano. Alle ore 19.15 saranno consegnati i premi CinemaèDonna e Cna Cinema e Audiovisivo Marche. L’ultimo evento è "Tre regole infallibili" di Marco Gianfreda, miglior lungometraggio italiano.

