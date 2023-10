Alle Muse "Il coraggio di piacersi": l’anoressia vista dalla Mignanelli

Ci vuole coraggio a piacersi. Ma anche a chiedere aiuto per uscire dal tunnel dell’anoressia. Costanza Mignanelli ne sa qualcosa. Con l’anoressia ci ha fatto i conti sin dall’adolescenza. Ma ora che di anni ne ha 34, l’anconetana guarda al passato con soddisfazione e voglia di ricominciare. Nel suo libro "Il coraggio di piacersi", ecco gli anni terribili della malattia, i giorni in ospedale, la forza di chiedere aiuto. Il racconto, edito da Amazon, sarà presentato domani (5 ottobre) al teatro delle Muse di Ancona (ore 18.45), dove sarà possibile acquistarlo. A moderare, sarà il giornalista Gino Bove. "Ho iniziato a scrivere il libro immediatamente dopo il ricovero in ospedale, ma poi mi sono bloccata – aveva raccontato qualche settimana fa, al Carlino, Mignanelli –. La svolta è arrivata recentemente, quando ho partecipato a un incontro sui disturbi alimentari al Salesi e mi sono detta che dovevo fare qualcosa". Per Mignanelli fondamentale non solo la famiglia ma anche il lavoro: "Ha contribuito ad allontanare i pensieri ossessivi che facevo". Una storia, la sua, che inizia ancora prima dei 20 anni, nel periodo preadolescenziale: "Ho iniziato a soffrire di anoressia intorno ai 20 anni, relativamente tardi rispetto a oggi, ma già dall’adolescenza non mi piacevo. Ho sempre fatto danza e vedevo che c’erano molte ragazze più belle e magre di me. Avevo dei continui up e down, che sono durati a lungo. Ma gli ultimi 5 anni sono stati i più tosti, un lungo periodo di tormento. Poi, il 27 dicembre 2015 inizia il momento più difficile della mia vita. L’anoressia non parte mai da un fatto estetico – evidenzia – prescinde dalla tua immagine allo specchio. È una richiesta di attenzione, una mancanza d’amore. Non è eccesso, è mancanza. E tu giochi in difesa, cercando fuori ciò che non trovi dentro di te e cioè autostima e amore proprio".

Oggi, Costanza è felice e tenta di trasmettere agli altri quella forza che è riuscita a trovare dentro in sé: "Con la consapevolezza di adesso, ritengo che il corpo vada curato sì, ma non deve essere un’ossessione. Deve soltanto essere uno strumento per valorizzare il contenuto, che è la nostra anima". Saggia, profonda, ma anche sensibile. È arrivata a pesare 45 chili e ha visto gente morire lentamente intorno a sé per colpa dell’anoressia, perfida e silenziosa. "La vita è bellissima e così piena di emozioni che non vale la pena di lasciarci mangiare da una malattia. Vede, tutto il bello che sto vivendo oggi mi arriva adesso che sono in equilibrio con me stessa e non prima, quando pensavo di controllare tutto. La felicità non si controlla, arriva quando meno te lo aspetti".

Nicolò Moricci