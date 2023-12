Alle Muse si ride della vita di coppia

Arriva in esclusiva regionale martedì 5 dicembre alle ore 20.45, sul palco del Teatro delle Muse di Ancona, la coppia Katia Follesa e Angelo Pisani con il loro show "Ti posso spiegare".

E’ il primo degli appuntamenti fuori abbonamento curati da Marche Teatro cui seguiranno: dal 15 al 17 dicembre, in esclusiva regionale, Cabaret-The Musical con la regia di Arturo Brachetti e Luciano Cannito. Protagonista con Brachetti è Diana Del Bufalo. Il 21 dicembre A Christmas Carol_ Canto di Natale - Il Musical Il racconto di Charles Dickens viene proposto nella sua versione teatrale Punta di diamante del cast sarà Roberto Ciufoli. Sabato 30 dicembre in scena la danza classica con Il Balletto di Milano che presenta Romeo e Giulietta, mentre il 3 e 4 febbraio, grande attesa per il ritorno di uno dei musical più amati e longevi del panorama teatrale italiano: Peter Pan – Il Musical. Nel ruolo di Capitan Uncino un interprete dal carisma straordinario e dalla voce potente come Giò Di Tonno. Lo show vanta la regia di Maurizio Colombi e le musiche indimenticabili di Edoardo Bennato. Il 9 marzo Max Angioni in "Anche meno". È questo il titolo del nuovo spettacolo teatrale di questo giovane comico, brillante e spettinato. Il 23 e 24 marzo è la volta di Fame_the Broadway Musical_ Saranno Famosi. Questa nuova versione firmata da Luciano Cannito.

Il primo appuntamento di questa serie di spettacoli sarà appunto con "Ti posso spiegare" scritto da Katia Follesa, Angelo Pisani, Luciano Federico e Alessio Parenti, con Katia Follesa, Angelo Pisani e il corpo di ballo con Stefano Rei Ferrari, Dada Davide Toto, Nicholas De Souza, Maria Teresa Notarangelo, Rebecca Erroi, Maria Laura Savio, con la supervisione creativa e coreografie di Laccio, scenografia Francesco Mari, costumi Maria Sabato.

In questo nuovo spettacolo, Angelo e Katia parleranno della vita di coppia, ma questa volta, a differenza dello spettacolo precedente, ai veri e propri duelli verbali si alternerannosostituiranno degli sketch comici in cui i due ci porteranno in casa loro e mostreranno le dinamiche uomo donna nella convivenza, quella in cui lei chiede a lui di scendere a buttare la spazzatura non appena si è infilato la tuta e sta per andare a letto o dove lui rimanda ogni incombenza a suon di "lascia lo faccio dopo". Oppure quella in cui lei ha già pianificato tutta la settimana e lui pensa solo che la sera dopo lo aspetta il paddle con gli amici. E tanto tanto altro. Così facendo Katia e Angelo racconteranno un’altra porzione della loro vita insieme, sempre all’insegna di uno scontro divertente, senza dimenticarsi di coinvolgere il pubblico che, anche questa volta, sarà chiamato a dire la sua e a schierarsi a favore dell’uno o dell’altro.

Biglietteria 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org e su www.vivaticket.com.