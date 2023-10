Alle Muse una Carmen "rivisitata"

E’ una Carmen molto al femminile quella che debutta stasera (ore 20.30, replica domenica alle 16.30) al Teatro delle Muse di Ancona. Non si tratta della celebre opera di Bizet, ma di una originale ‘rivisitazione’, intitolata ‘La tragédie de Carmen’.

A firmarla, nel 1981, furono Marius Constant, Jean–Claude Carrière e Peter Brook. Tre uomini. L’allestimento nato nei laboratori e sul palco delle Muse è invece decisamente ‘in rosa’. La regia, che sta suscitando molta curiosità (e non solo per la presenza di due contorsioniste nude), è di Francesca Lattuada, la direzione d’orchestra è affidata all’argentina Natalia Salinas. E naturalmente c’è lei, Carmen, interpretata da Martiniana Antonie, pronta a ‘interagire’ con Diego Godoy (Don José), Gianluca Margheri (Escamillo) e Lucrezia Drei (Micaëla), ai quali si affiancano le contorsioniste Lise Pauton e Elodie Chan (Carmen II e Carmen III), e Filippo Gonnella, impegnato nei tre ruoli parlati di Zuniga, Lillas Pastia e Garcia.

Le scene e le luci sono di Lucio Diana, i costumi di Bruno Fatalot.

Nel golfo mistico suonerà l’Orchestra Sinfonica ‘Rossini’. ‘La Tragédie de Carmen’, rappresentata per la prima volta alle Muse, è la sconvolgente pièce che il compositore Marius Constant, il drammaturgo Jean–Claude Carrière e il regista Peter Brook trassero negli anni Ottanta dall’opera di Bizet e dalla novella di Merimée. In questa produzione Francesca Lattuada va al di là dell’impianto narrativo di Brook-Carrère e Constant, ponendosi, come la protagonista di ’Alice nel paese delle meraviglie’, al di là dello ‘specchio magico’, in una dimensione che esclude ogni realismo: i personaggi diventano entità, legate l’uno all’altro da radici profonde e invisibili.

La storia rivela i suoi archetipi e diventa tragedia antica, dove amore e morte, inscindibili, celebrano un rituale terribile e misterioso. Francesca Lattuada, regista e coreografa operante a Parigi, ha riscosso grandissimo successo nel 2017 con ‘Le ballet royal de la nuit’ all’Opèra di Rennes e a Versailles. Ha firmato ‘Cenerentola’ alle Muse nel 2018 e ‘La Sonnambula’ nel 2022 in varie città francesi. La scelta di affidare la regia di entrambe le produzioni di questa stagione lirica a due coreografi italiani, affermati e operanti all’estero, consente di aprire un ulteriore varco tra opera, teatro di parola e teatro di danza.

