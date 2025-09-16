Alle scuole di Montesicuro. Il sindaco suona la campanella: "Vogliamo ripartire dai borghi"

Un conto alla rovescia, tre, due, uno, poi ha girato la chiave per far suonare la prima campanella. E’ stato il sindaco Daniele Silvetti ad avviare ieri il primo giorno di scuola degli alunni della elementare e della media di Montesicuro, uno dei borghi delle frazioni della città che negli anni sta cercando di riscattarsi. Il primo cittadino è arrivato pochi minuti prima delle 8, insieme all’assessore alle Politiche Educative Antonella Andreoli. Ad attenderlo c’erano studenti e genitori. "Ci tenevamo a partire proprio dai borghi – ha detto il sindaco – facendo capire quanto le istituzioni siano vicine ai giovani per trasmettere loro un messaggio positivo. Auguro un buon anno scolastico con lo spirito di chi vuole apprendere, di stare con i propri amici o le proprie amiche non avendo paura di conoscerne di nuovi e di conoscersi da vicino indipendentemente dal colore della pelle e dalla cultura da cui si proviene. E’ importante che si crei armonia a scuola, a noi il compito di prendere in consegna i vostri ragazzi e garantire un anno scolastico in sicurezza nei plessi scolastici e di dialogo con i docenti".

Alla scuola elementare di Montesicuro Silvetti ha voluto sottolineare l’importanza che "i bambini vengano a scuola senza patemi, dobbiamo cercare di far capire loro quanto sia importante questo momento di crescita e di apprendimento". La scelta di recarsi proprio a Montesicuro è stata fatta per una scelta territoriale, "per dare continuità in posti distanti tra loro dal punto di vista logistico – ha detto il sindaco – sono i luoghi che soffrono di più la distanza dal centro in termini di servizi e quello della scuola è un servizio fondamentale, partiamo dall’istruzione per dare un segnale di attenzione e vicinanza alla comunità dei borghi".

Suonata la prima campanella gli alunni hanno iniziato ad entrare. Un abbraccio alla compagna di banco ritrovata, all’amico perso di vista durante l’estate e anche alle mamme e ai papà che hanno accompagnato i remigini che iniziavano la prima elementare. Grembiulini e zainetti perfettamente indossati, la merenda in mano, le penne colorate e i capelli raccolti da una treccia hanno fatto da contorno all’ingresso nel plesso tirato a lucido dopo le pulizie di ripresa del nuovo anno scolastico.

Alle 8.15 sindaco e assessore si sono spostati alla vicina scuola media, con il dirigente Ruggero Lucioni che nel tragitto ha annunciato un progetto in atto. "Siamo accreditati come scuola Erasmus – ha spiegato il preside – ospiteremo scolaresche da Malta e nostri studenti, quelli di quinta elementare, andranno a loro volta a Malta". Un progetto innovativo per la scuola primaria. Alle 8.20 il sindaco ha suonato la prima campanella anche alle medie di Montesicuro, scatenando l’arrivo a gruppi degli studenti verso le scale. "E’ bello – ha commentato Silvetti – vedere la corsa verso il sapere". Poi è entrato in due classi, una terza media e una seconda. "Siete pronti? – ha chiesto il sindaco – I compiti delle vacanze li avete fatti? Non vivete la scuola come se fosse una corsa. Non bisogna avere ansia, non deve appartenere al vostro essere studenti e studentesse, la scuola è anche voglia di fare gruppo, di stare insieme". Il 22 settembre il sindaco sarà alle scuole Ungaretti di Candia per inaugurare la nuova mensa che è stata costruita per permettere anche agli studenti della frazione di godere del tempo pieno.