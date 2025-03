Alleanza Verdi sinistra: "Da Ros e Liverani devono dimettersi da consiglieri comunali"

Alleanza Verdi Sinistra chiede le dimissioni per i consiglieri Marcello Liverani e Davide Da Ros, dopo la definitiva sentenza di condanna per diffamazione emessa dalla Corte d’Appello di Ancona nei confronti dei due consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, uno dei quali delegato dal sindaco Massimo Olivetti al Cerimoniale: "C’indigna per la spregiudicatezza e l’assenza di remore morali nei confronti della vittima, una ex militante della Lega, e soprattutto della sua sfera famigliare ed affettiva".