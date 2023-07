"Alleggerire il traffico a Chiaravalle in vista di Amazon"

"Chiaravalle merita che il consiglio si riunisca una volta al mese per poter esercitare le sue doverose funzioni di controllo e di indirizzo politico". E ancora: "I Consigli vanno trasmessi in diretta nella pagina istituzionale del comune".

Sono le proposte che arrivano dall’opposizione di Insieme per Chiaravalle che si dice rammaricata per la bocciatura della mozione relativa alla trafficata via Verdi.

"Chiedevamo – spiegano i promotori - uno studio di fattibilità per pensare a una strada che alleggerisca il traffico di via Verdi soprattutto in vista del nuovo stabilimento Amazon che appesantirà ulteriormente via Verdi e le vie limitrofe. Ma anche il veloce rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale la cui assenza è divenuta pericolosa. E ancora l’installazione di telecamere per il controllo dei mezzi pesanti ai capi della via e due attraversamenti pedonali illuminati e ben segnalati uno davanti alla farmacia e uno vicino all’incrocio di via Olof Palme".

Tra le richieste anche "l’impegno per l’aumento della pianta organica dei vigili, attualmente fortemente sottodimensionata".