E’ allergico ai crostacei ma va a mangiare sushi: 30enne in shock anafilattico, salvato in extremis

Ancona, 22 settembre 2025 – Nonostante la sua allergia ai crostacei, ha voluto a tutti i costi andare a mangiare sushi al ristorante.

Ma al primo boccone ha iniziato a sentirsi poco bene e da lì è stata una vera e propria escalation, fino all’esplosione di un principio di shock anafilattico.

Per poco uno straniero di trent’anni non ci lasciava le penne.

E’ successo ieri pomeriggio in un locale in zona Baraccola. Immediato l’allarme al 118. Sul posto è arrivato un equipaggio della Croce Gialla insieme all’automedica.

L’uomo è stato trattato sul posto: gli sono stati inizialmente somministrati dei farmaci per scongiurare il peggiorare della situazione.

Poi è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Torrette.

Non sembrerebbe in pericolo di vita.

I crostacei sono uno degli alimenti più comuni- assieme alla frutta a guscio, latte, uova e pesce - che causano allergia.

Secondo l’Istituto superiore di sanità, i sintomi più frequenti dell’allergia alimentare comprendono formicolio o prurito in bocca orticaria, prurito gonfiore delle labbra, del viso, della lingua, della gola o di altre parti del corpo difficoltà a respirare (dispnea), congestione nasale, dolore addominale, diarrea, nausea o vomito, vertigini, stordimento o svenimento.

I segnali che preludono a uno shock anafilattico sono gola gonfia e difficoltà a respirare per restringimento o chiusura delle vie aeree, improvviso calo della pressione arteriosa, aumento del battito del cuore (tachicardia), vertigini, stordimento, svenimento.

Nel momento in cui si identificano queste manifestazioni, è necessario telefonare velocemente al numero unico di emergenza 112.

Chi sa di essere allergico o intollerante a uno o più alimenti, deve informare il personale di bar e ristoranti della propria allergia, chiedere che il cibo ordinato non contenga alimenti a cui si è allergici e che non venga in contatto con superfici e pentole che lo abbiano contenuto.