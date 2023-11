Allerta meteo, i parchi restano ancora chiusi

E’ ancora allerta meteo, prolungata a oltranza la chiusura dei parchi della città della carta. A ieri non era prevista la revoca dell’ordinanza del sindaco Daniela Ghergo nemmeno per oggi. Tutto dipenderà dai sopralluoghi e da eventuali nuovi allerta meteo. Ormai da giorni si susseguono le cadute di rami, alberi e coperture e anche venerdì sera e notte diverse squadre dei vigili del fuoco di Fabriano, con i rinforzi arrivati da Jesi e Ancona, hanno proseguito gli interventi. Alla mezzanotte di venerdì c’erano ancora una ventina di interventi da evadere, viste le tante richieste arrivate giovedì quando le raffiche di vento hanno provocato la caduta di rami e alberi su almeno una decina di auto e nei parchi cittadini chiusi. Oltre al torrente di Campodonico sorvegliato speciale è anche il fiume Giano.

"L’ordinanza di chiusura dei parchi rimane in vigore – spiega il sindaco Daniela Ghergo - fino a nuovo provvedimento di revoca che verrà adottato dopo che i controlli, circa la pericolosità dei luoghi, avranno avuto esito negativo". Stamattina sono previsti nuovi sopralluoghi.

"Già ieri gli operai comunali e una ditta specializzata hanno provveduto a mettere in parziale sicurezza – aggiunge il primo cittadino - la parte del parco Regina Margherita dove si è tenuta la celebrazione del 4 novembre. C’è però da abbattere alcuni alberi secchi e controllarne altri per individuare i tanti rami pericolanti che sono un rischio per gli utenti".

Restano numerosi transennamenti in città: in centro sono cadute alcune tegole e calcinacci e le transenne sono state sistemate attorno alla chiesa di San Domenico. Al palazzo dove si trova l’Anagrafe, e dove c’è un cantiere per la manutenzione sono caduti a terra i mattoncini di rivestimento esterno.

"Per fortuna sono caduti di notte – commenta il sindaco Ghergo –. I vigili del fuoco sono riusciti a togliere tutta quella parte che presentava criticità e a metterla in sicurezza. Allo stabile si accede regolarmente dall’ingresso principale perché il corridoio esterno, lato sinistro, è stato chiuso". Nel pomeriggio di ieri c’erano ancora alcuni interventi di messa in sicurezza da ultimare per i vigili del fuoco. In totale un centinaio le richieste arrivate al distaccamento di via Di Vittorio in un paio di giorni da tutto il comprensorio. Se non ci saranno ulteriori forti raffiche di vento i parchi cittadini, dove comunque il divieto di accesso introdotto dal sindaco non è sempre rispettato, potrebbero riaprire tra domani e martedì.

Sara Ferreri