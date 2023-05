Allerta meteo, il Comune: "Uscite solo se necessario"

JESI

Allerta meteo arancione per al giornata di oggi, il Comune di Jesi raccomanda di "uscire di casa e di mettersi in strada solo in caso di necessità". Dal Comune ieri hanno inviato l’informativa in seguito all’allerta meteo diramato dal servizio di protezione civile regionale per l’intera giornata di oggi con possibili criticità idrogeologiche.

"Si invita quanti abitano in zone che già in passato hanno registrato allagamenti di scantinati o locali posti sotto la sede stradale – spiegano dall’amministrazione comunale – di mettere preventivamente al riparo eventuali beni che possano danneggiarsi. Si raccomanda di prestare la massima attenzione in strada, specialmente in prossimità di sottopassi o nelle vie periferiche che attraversano fossi o costeggiano torrenti. L’amministrazione comunale – che si riserva di chiudere preventivamente strade che potrebbero essere soggette ad allagamenti – ha già messo in preallarme anche ditte esterne che, se necessario, interverranno in supporto agli operai comunali con escavatori contro fenomeni franosi o autoscale per interventi sulle alberature. Vale per tutti la raccomandazione di uscire di casa e di mettersi in strada solo in caso di necessità".