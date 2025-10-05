Il paradigma della violenza

Valerio Baroncini
Il paradigma della violenza
Ancona
CronacaAllerta meteo, sigilli ai parchi . Chiude anche il Fish Marche(t)
5 ott 2025
SILVIA SANTARELLI
Cronaca
Allerta meteo, sigilli ai parchi . Chiude anche il Fish Marche(t)

La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale quale garanzia dell’incolumità dei residenti e degli ultimi turisti.

SENIGALLIA

A causa del maltempo è stata disposta la chiusura di parchi e giardini, e rinviata la passeggiata in rosa.

Chiuso anche Fish Marche(t), così come le manifestazioni all’aperto.

Il sindaco ha disposto la chiusura di parchi, giardini, degli impianti sportivi all’aperto e di quelli dotati di struttura pressostatica.

Il transito di una perturbazione darà luogo, nella prime ore di oggi, a ventilazione sud occidentale intensa nelle zone collinari e montane, con vento moderato o teso e raffiche fino a burrasca o burrasca forte.

Successivamente, dalla mattinata, l’approfondimento di un minimo depressionario in Adriatico porterà rovesci in transito da nord verso sud, in esaurimento in mattinata.

Contestualmente si intensificherà la ventilazione da nord est in particolare lungo la costa e la prima collina, con velocità media di vento teso o fresco e raffiche fino a burrasca forte o tempesta.

"La decisione di chiusura è stata presa in via cautelativa al fine di tutelare la sicurezza della popolazione, evitando possibili situazioni di pericolo derivanti dalle condizioni meteo avverse", spiega l’amministrazione. L’intensità del vento sarà in attenuazione dal tardo pomeriggio.

Una domenica dunque senza iniziative all’aperto, come disposto dall’ordinanza emessa nel primo pomeriggio di ieri dal sindaco.

© Riproduzione riservata

