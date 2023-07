Allerta rossa fino a domani E’ emergenza per i malori: unità mobili in stile Covid

Afa record, colonnina di mercurio che sale a ridosso dei 40 gradi percepiti. Il risultato è che l’allerta rossa per le ondata di calore è stata prorogata fino a domani, giovedì, come si è appreso ieri dalla Protezione civile. Le temperature roventi continueranno a far ribollire tutta la regione. Ed è tutt’altro che una buona notizia in considerazione della raffica di malori registrati nelle ultime 72 ore. A tal proposito, l’Azienda sanitaria territoriale di Ancona, sulla base delle raccomandazioni del Ministero della Salute, ha predisposto azioni mirate per rafforzare la risposta alle richieste di assistenza sanitaria, che spesso provengono dai più fragili. Per quanto concerne i presidi ospedalieri, si legge in una nota, "è stato sensibilizzato tutto il personale del triage presso i pronto soccorso per il riconoscimento precoce della sintomatologia per ‘colpo di calore’, creando un canale rapido di intervento e quindi evitare la disidratazione".

Negli ospedali è stato attuato un monitoraggio continuo degli impianti di climatizzazione dei reparti ed è assicurata fornitura costante di acqua a degenti e operatori. Sul territorio, invece, sono state intraprese azioni distrettuali. Il Pat di Chiaravalle assicura assistenza per 12 ore, quello di Loreto per 24. L’ambulatorio di viale della Vittoria ad Ancona è attivo notti e festivi. Sensibilizzati anche pediatri e medici di base "ad una maggiore elasticità di orario degli studi e ambulatori, accogliendo subito pazienti se la sintomatologia fosse legata al colpo di calore" e "le direzioni delle strutture sanitarie convenzionate, delle Rsa, delle altre strutture sociosanitarie e delle guardie mediche turistiche". Dall’Ast un’ultima comunicazione ai sindaci dei 50 comuni della provincia di Ancona per pubblicare le linee guida e gli accorgimenti da adottare, estesi anche ad associazioni di categoria e volontariato.

Intanto il vicepresidente della Regione e assessore alla Salute, Filippo Saltamartini ha fatto sapere di aver avviato "le procedure per la riattivazione delle Uscar, le Unità di continuità assistenziali impiegate durante il Covid" con "l’obiettivo è favorire l’assistenza domiciliare ed evitare accessi impropri nei pronto soccorso". Ad Ancona, dopo l’infuocata giornata di ieri, oggi è previsto un picco alle 8 con 30 gradi. Alle 14 saranno 35, 38 i gradi percepiti. Il Comune ha attivato un piano anti caldo con numero dedicato 071.54488, per informazioni sui servizi o comportamenti da adottare.

Giacomo Giampieri