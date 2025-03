Allerta rossa per il fiume Esino, a Jesi superata soglia di allarme: chiuse strade e sottopassi

Jesi (Ancona), 29 marzo 2025 – L’Esino ha superato la soglia di allarme. E il Comune di Jesi ha chiuso vie e sottopassi per l’allerta meteo, raccomandando ai residenti che vivono in prossimità del fiume di restare ai piani alti delle loro case.

Allerta viabilità: ecco le strade chiuse

“Allerta viabilità – ha scritto in mattinata l’amministrazione –. Chiusi i sottopassi di via Latini e via Ripabianca (Goldengas), chiuse via Montelatiere (corta dall'Agraria per San Marcello), via del Burrone (tratto del cippo Martiri), tratto di via Piandelmedico (la strada laterale all'altezza del civico 51), via Santa Maria del Colle (smottamento). Prestare attenzione in prossimità di altri sottopassi e strade che costeggiano fossi o torrenti”.

"Restate ai piani alti”

È stata superata infatti la soglia di allarme dell'Esino. “Si raccomanda la popolazione residente in prossimità del fiume (via Esino, tratti di via Minonna, via Marconi, via Misa) di restare ai piani alti delle abitazioni, evitando assolutamente piani interrati, cantine, garage, sottoscala, piani terra”, è l’accorato appello del Comune. Operai, Protezione civile, forze dell’ordine e vigili del fuoco sono a lavoro per mantenere sotto controllo la situazione.

Allerta meteo valida per oggi

Anche per oggi la Protezione civile regionale ha diramato l’allerta gialla, idraulica e idrogeologica, in tutte le Marche. Resta alta l’attenzione, quindi, per evitare fenomeni come frane e smottamenti o esondazioni e allagamenti. Durante il pomeriggio, però, è previsto l’arrivo di una stratificazione più estesa da nord con precipitazioni sparse, e poi acquazzoni intermittenti e a macchia di leopardo soprattutto sulla fascia interna.

Mentre domani le precipitazioni, in base alle previsioni, dovrebbero diminuire e saranno localizzate intorno all’Appennino meridionale. Temperature stabili le minime, in lieve aumento le massime.

Nel corso della giornata di lunedì il cielo tenderà ad aprirsi con schiarite più ampie.