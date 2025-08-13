Allerta West Nile. Disinfestazione, si pesca dal Fondo di Riserva

Il Comune mette mano al suo Fondo di Riserva per coprire una spesa, seppur modesta, ma quanto mai necessaria. Stiamo parlando dei 25mila euro che la giunta, con un atto specifico, ha deciso di deliberare nell’ultima seduta prima di Ferragosto a proposito delle misure di disinfestazione. Una misura assolutamente precauzionale, ma visti gli episodi che si stanno ripetendo in varie zone del paese a proposito del cosiddetto virus West Nile, è bene non farsi trovare scoperti.

Si tratta di disposizioni direttamente legate alla "tutela della salute pubblica; preso atto delle recenti molteplici intervenute circostanze, le quali inducono a predisporre adeguate misure di presidio, anche adottando il principio di precauzione" si legge nel testo della delibera. La conferma di quanto accennato poc’anzi, ossia la necessità di attivare una forma di prevenzione quanto mai necessaria per evitare poi altri problemi. Per quanto riguarda la messa in atto del provvedimento, i 25mila euro potrebbero essere messi a disposizione per varie attività che possono spaziare in diversi ambiti: derattizzazione, disinfestazione larvicida, disinfestazione adulticida, lotta alla zanzara comune e alla zanzara tigre, allontanamento delle api; il tutto nel territorio e nelle strutture comunali del capoluogo dorico.

Non avendo inserito somme nel bilancio di previsione 2025-2027 e non avendone previste anche nella prima variazione di maggio e nell’assestamento del luglio scorso, la giunta ha deciso di attingere dal ‘Fondo di Riserva’. Si tratta di una voce che le amministrazioni devono sempre garantire con una somma minima; per il Comune di Ancona la somma minima è 400mila euro. Al momento Palazzo del Popolo ha una somma superiore a quella, circa 570mila euro, ma, come già accaduto diverse volte nel recente passato, la stessa giunta dovrà trovare il modo di recuperare quelle somme prelevate per altri scopi che non siano spese di emergenza per calamità naturali e così via.