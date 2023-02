Dopo il Tar anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso del gruppo Fileni contro la chiusura dell’allevamento intensivo di Monte Roberto. A renderlo noto Il Comitato per la Vallesina che esprime soddisfazione e annuncia di aver presentato un esposto in Procura. "La società Ponte Pio del gruppo Fileni – spiegano - era ricorsa contro l’ordinanza della Regione che il 2 agosto dell’anno scorso aveva decretato la chiusura dell’allevamento entro il 31 ottobre e si era già vista respingere il ricorso in sede cautelare a ottobre da parte del Tar Marche, e oggi la decisione definitiva da parte del Consiglio di Stato. Accogliamo con molta soddisfazione la decisione che decreta in via definitiva che l’allevamento rimanga chiuso fino a che eventualmente le autorizzazioni non siano in regola". L’esposto è stato fatto sulla variante urbanistica che il Comune di Monte Roberto ha approvato l’11 gennaio scorso e "che permetterebbe, se approvata in via definitiva, di risolvere i problemi urbanistici che hanno portato all’annullamento della autorizzazione regionale di quello stesso allevamento – spiega il comitato - . Con l’esposto chiediamo alla Procura di verificare da una parte la legittimità della determina della Provincia che ha escluso la Vas, e dall’altra la regolarità del procedimento autorizzativo adottato dal Comune".