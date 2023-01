All’Hemingway cafè il monologo di Catà

Locale benemerito l’Hemingway Cafè di Jesi, che con le sue rassegne in piazza delle Monachette porta alcuni dei migliori performer ‘alternativi’ italiani dalle nostre parti (su tutti il sempre strepitoso Antonio Rezza). Stasera, ore 21, tocca a Cesare Catà, con un monologo il cui titolo è già tutto un programma: ‘Se Giasone fosse rimasto single – Lezione spettacolo sugli Argonauti’. Mescolando i linguaggi della filosofia e della stand-up comedy, il testo di Catà si presenta come un anomalo racconto nel quale la storia di Medea, Giasone e degli Argonauti è narrata con costanti riferimenti all’universo delle relazioni amorose nel mondo contemporaneo. Lo storytelling dell’epica antica si interseca con le contraddizioni del mondo moderno, alternando registri e idiomi differenti. Gli spettatori sono invitati a un viaggio mirabolante come quello degli Argonauti, in un percorso che ricerca i significati simbolici nascosti dei testi classici, tra ironia e indagine filosofica. Una comicità colta e intelligente, che partendo dalla narrazione epica dice qualcosa sulle dinamiche di coppia attuali. Senza esagerare nel confronto, naturalmente. Per fortuna non tutte le donne sedotte e abbandonate uccidono per vendetta i propri figli (a dire il vero di solito sono i padri a farlo, prima o dopo il femminicidio di rito, e spesso senza neanche essere stati traditi). "Catà – scrive Roberta Rocchetti - ci ricorda quanto la nostra esistenza sia ancora un capriccio degli dèi come millenni fa, ma lo fa senza l’ombra di una volontà di giudizio o direttiva morale, da vero filosofo, leggero e profondo, incisivo e scorrevole, elegante, mai volgare, mai autoreferenziale, un divulgatore vero, un uomo di spettacolo, un soggetto di cui c’è un gran bisogno al momento".

