All’Hemingway cafè sbarca la musica del dj Tony Deledda

Sbarca domani sulla consolle dell’Hemingway cafè il dj romagnolo Tony Deledda alias Tony D. Resident per anni al Docshow di Bologna, importante discoteca club del centro Italia Tont D siè esibito nei più importanti locali d’Italia.Tra gli altri segnaliamo: Liz ex Echoes, Cocorico’, Titilla, Peter Pan, Celophane, Ecu, Classic Club, Pascia’ e Villa delle Rose. Molte le serate all’estero in Svizzera, Inghilterra e Olanda. Amante della deep house più sofisticata il suo sound è influenzato dalle sonorità old school spesso su vinile. Si comincia alle 22.30 con il dj di Senigallia Davide Castania poi dalle 23.30 la consolle sarà per Tony D. Info e prenotazioni tavoli 335362984.