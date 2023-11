Allianz, formato trasferta. A Catania è vietato sbagliare

L’Allianz Milano cerca la prima vittoria in trasferta. Oggi, alle 18.00, sfida la neopromossa (passata dall’A3 alla Superlega) Farmitalia Catania. Il club del Presidente Lucio Fusaro è quasi forzato a vincere per tentare di risollevare la propria classifica dopo alcune battute d’arresto. Fondamentale portare a casa i tre punti per acquisire fiducia e consapevolezza a seguito di un inizio di campionato al di sotto delle aspettative. Fortunatamente è tornato a dar il proprio contributo Paolo Porro e ora i lombardi dovrebbero aver recuperato anche l’opposto Dirlic. Il croato ha giocato alcuni scampoli di partita nel match infrasettimanale contro l’Itas Trentino, dando il cambio al classe 2003 Reggers (MVP contro la Lube). "Andiamo su un campo complicato - spiega coach Roberto Piazza - Farmitalia Catania ha dimostrato in casa di giocare una grande e moderna pallavolo con pochi errori e tanti palloni difesi. Dovremo avere pazienza e voglia di guardare dentro il nostro campo per migliorare quelle situazioni che contro Trento non sono andate alla perfezione". Nelle ultime due sfide i meneghini hanno iniziato a mostrare, a tratti, un buon gioco. Manca ancora un po’ di cattiveria agonistica e di tenuta dal punto di vista fisico. Si deve pure vedere il miglior Kazijski e un po’ di qualità in fase di copertura.

Giuliana Lorenzo