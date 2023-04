All’istituto Panzini laboratorio di bonsai

Cultura inclusiva attraverso il Bonsai, è questo il laboratorio ideato dall’Istituto di istruzione Superiore Alfredo Panzini dove i ragazzi, aiutati poi dal dottor Fortuna hanno trasformato "una pianta in bonsai". Gli studenti accompagnati dai rispettivi docenti si sono rivelati entusiasti nell’eseguire questa curiosa attività. Questo laboratorio aveva l’obiettivo di sviluppare nei giovani presenti una cultura inclusiva attraverso un’attività nuova e stimolante.

La serra e l’annesso orto della biodiversità sono luoghi dove i giovani studenti possono acquisire la prima forma mentis delle essenze vegetali, tra queste alcune specie autoctone provenienti dalla Regione Marche. Un doveroso ringraziamento al dottor Diego Fortuna per aver tenuto questo stimolante laboratorio, all’Amap Marche per la concessione delle piantine e all’azienda Goretti Srl di Serra de’ Conti per aver sostenuto il progetto. Sono numerosi i progetti inclusivi ideati dall’istituto Panzini che quest’anno, oltre ai progetti inclusivi, si è distinto anche nelle Olimpiadi della danza conquistando il primo posto. Ma sono numerosi anche i concorsi inerenti a cucina e accoglienza in cui si cimentano i giovani studenti sempre ottenendo ottimi risultati.