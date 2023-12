All’Italia "Il Cinema per le scuole": ’Io Capitano’ col saluto di Garrone

Registi in video e in carne e ossa oggi alla sesta giornata del ‘Corto Dorico Film Fest’ di Ancona. Si inizia alle ore 9 al Cinema Italia con ‘Il Cinema per le Scuole’, che prevede la proiezione del film ‘Io capitano’ di Matteo Garrone, il quale invierà un video saluto con i ragazzi protagonisti della pellicola. E’ la storia del viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Un’Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare. Alle ore 17.30, sempre all’Italia nell’ambito della Rete dei Festival Adriatici, appuntamento con la seconda edizione di ‘Adriatic Award - corti dalla Grecia’, uno speciale incontro con i direttori artistici dei quattro festival (Corto Dorico, Molisecinema, Sudestival e Sulmona International Film Festival) e una selezione dei migliori cortometraggi presentati negli ultimi anni al Drama International Short Film Festival, alla presenza di Sophia Georgiadou, programmer della rassegna e dei direttori dei festival della Rete.

Al termine della proiezione sarà assegnato lo speciale Adriatic Award al miglior cortometraggio, scelto dalle direzioni artistiche degli stessi festival. A seguire, performance musicale di Dimitris Kotsiouros, in collaborazione con il Festival Adriatico Mediterraneo. Alle ore 21.15 nella sala sarà proiettato in anteprima regionale ‘Castelrotto’ di Damiano Giacomelli, nell’ambito della sezione ‘Salto in Lungo’. Sarà presente il regista. Presentato nella sezione "Fuori concorsoLa prima volta" al Torino Film Festival, il film racconta di un misterioso misfatto che scuote la vita di Castelrotto, paesino da sempre fuori dalla cronaca e dalla storia. Ottone, ex cronista locale e maestro elementare in pensione, approfitta dell’episodio per riprendere la penna in mano e vendicarsi di un vecchio torto subito. A mezzanotte ‘Midnight Special’, con una proiezione ‘segreta’.