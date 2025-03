All’Italia una "festa" per gli Oscar

‘Il Cinema si celebra al Cinema’. E’ con questo slogan che al Cinema Teatro Italia di Ancona torna per la terza volta la lunga notte dedicata alla statuetta dorata piu` famosa al mondo, ovvero l’Oscar.

Oggi nella sala di corso Carlo Alberto ci si collegherà con il Dolby Theatre di Los Angeles, facendo scorrere sul grande schermo le immagini del tappeto rosso e della premiazione, che inizierà a mezzanotte e un minuto, e che avrà una durata di circa tre ore e mezza. La societa` Teorema Cinema che gestisce con passione e creatività le due sale Azzurro e Italia, ha in serbo una vera festa del cinema.

Dalle ore 22 (ingresso gratuito) il Cinema Italia brillerà di una luce glitterata, e ad attendere il pubblico ci sarà anche il mitico FantaOscar, come nella migliore delle tradizioni. Non a caso, già in questi giorni, alle casse del Cinema Azzurro e del Cinema Italia è possibile procurarsi schede con tutte le categorie nominate e votare i propri ‘cavalli vincenti’. I partecipanti avranno tempo fino alle 23.59 di oggi per consegnarle direttamente al Cinema Italia e scoprire chi avrà indovinato il maggiore numero di premiati all’alba di domani.

I vincitori riceveranno un abbonamento da cinque ingressi omaggio per i film programmati nelle due sale anconetane. L’accensione del grande schermo avverrà dunque alle ore 22, e sarà compito di RadioFermo1 (FM1) e dei giornalisti del podcast cinematografico HOBO, che tra palco e platea infiammeranno l’attesa della diretta da Los Angeles, prevista alle ore 23.59, ore italiane.

Tra interviste live e videochat (con ospiti attori, registi, casting director, produttori, distributori e artisti multimediali) il quartetto di conduttori sarà composto come nelle passate edizioni da Riccardo Minnucci, Davide Sette, Roberto Mazzaferro e Francesco Nicastro del Lago.

Sarà una lunga conversazione con i rappresentanti del mondo cinematografico regionale e nazionale, e sullo schermo verranno anche proiettati estratti di film, trailer e contributi speciali creati appositamente per la serata.

La diretta sarà visibile anche sulla pagina Facebook del Cinema Italia. Prevista anche una ‘pastasciuttata di mezzanotte’ a base di penne all’arrabbiata, per ‘spezzare’ la serata e dare la giusta energia per affrontare la ‘maratona’. La lunga notte del Cinema Teatro Italia è realizzata in partnership con il Dorico International Film Festival, Officine Mattoli, Arcigay Comunitas Ancona, Arci Ancona.