Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaAllo chalet Sbarello c’è il talent show
17 ago 2025
SARA FERRERI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Allo chalet Sbarello c’è il talent show

Allo chalet Sbarello c’è il talent show

Oggi talent show allo chalet lo "sBARello" di Jesi. Il palco allestito ai giardini pubblici è a disposizione di tutti...

Oggi talent show allo chalet lo "sBARello" di Jesi. Il palco allestito ai giardini pubblici è a disposizione di tutti...

Oggi talent show allo chalet lo "sBARello" di Jesi. Il palco allestito ai giardini pubblici è a disposizione di tutti...

Per approfondire:

Oggi talent show allo chalet lo "sBARello" di Jesi. Il palco allestito ai giardini pubblici è a disposizione di tutti coloro che, nei vari ambiti artistici, desiderano esibirsi in pubblico (tra musica, cinema, danza, pittura e tutte le categorie dell’arte) partecipando alla seconda puntata del nuovo format per artisti: "New Stars TG Music & Co.". Il programma della giornata avrà inizio alle 18 con mostra d’arte, presentazione artisti e ospiti. Open Act, Jam Session e brain storming sull’arte con il coinvolgimento del pubblico. Fino alle 20 il palco dello chalet sarà a disposizione per qualunque artista voglia esibirsi: purché i messaggi veicolati siano positivi. In caso di Jam Session portare solo il proprio strumento. Per ballerini e cantanti è richiesto solo il brano di esibizione in formato MP3 su chiavetta Usb. Per ogni tipo di esigenza particolare è possibile chiedere informazioni chiamando il numero 388.9511784. Alle 21 poi la presentazione ed esibizione di numerosi artisti: Alfredo Scandali ballerino; Melacu cantante rapper; Lorenzo Cappelletti maestro di percussioni e batteria, David Uncini alla tromba; Michele Giampieri autore, attore e ricercatore storico; Elena Freddi youtuber; Ovi Cash autore. Presenta la serata il Duo Palinca: Cristina Aurelia Popa e Nicola Foresi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MusicaEventi