Allo chalet Sbarello c’è il talent show

Oggi talent show allo chalet lo "sBARello" di Jesi. Il palco allestito ai giardini pubblici è a disposizione di tutti coloro che, nei vari ambiti artistici, desiderano esibirsi in pubblico (tra musica, cinema, danza, pittura e tutte le categorie dell’arte) partecipando alla seconda puntata del nuovo format per artisti: "New Stars TG Music & Co.". Il programma della giornata avrà inizio alle 18 con mostra d’arte, presentazione artisti e ospiti. Open Act, Jam Session e brain storming sull’arte con il coinvolgimento del pubblico. Fino alle 20 il palco dello chalet sarà a disposizione per qualunque artista voglia esibirsi: purché i messaggi veicolati siano positivi. In caso di Jam Session portare solo il proprio strumento. Per ballerini e cantanti è richiesto solo il brano di esibizione in formato MP3 su chiavetta Usb. Per ogni tipo di esigenza particolare è possibile chiedere informazioni chiamando il numero 388.9511784. Alle 21 poi la presentazione ed esibizione di numerosi artisti: Alfredo Scandali ballerino; Melacu cantante rapper; Lorenzo Cappelletti maestro di percussioni e batteria, David Uncini alla tromba; Michele Giampieri autore, attore e ricercatore storico; Elena Freddi youtuber; Ovi Cash autore. Presenta la serata il Duo Palinca: Cristina Aurelia Popa e Nicola Foresi.