Allo Sperimentale c’è "BU***!"

Il titolo dello spettacolo suscita curiosità: "BU***!". E’ il lavoro che andrà in scena oggi (ore 18, ingresso gratuito) allo Sperimentale di Ancona, realizzato grazie al progetto "A.R(t).S- Avvicinamenti Roventi tra Supermondi" a cui ha aderito l’Uici di Ancona. Sul palco saliranno otto attori, ragazze e ragazzi under 35, i quali porteranno all’attenzione del pubblico un tema purtroppo molto attuale: il bullismo (e il cyberbullismo). Un tema affrontato in modo molto particolare tramite processi onirici. Le scene sono direttamente proiettate dall’inconscio collettivo, dove il pensiero magico prende forma attraverso corpi e voci, trovando spazio sulla scena.