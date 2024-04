Allo Sperimentale c’è "Itaca" uno spettacolo dedicato al viaggio

E’ dedicato al tema del viaggio lo spettacolo che va in scena questa sera (ore 21.30) al Teatro Sperimentale di Ancona. Il titolo d’altronde è un chiaro indizio: ‘Itaca’, l’isola di Ulisse. La regia è di Arianna Baldini, mentre la drammaturgia è firmata da Hdemia Teatro.

"Sono due anni che lavoriamo sul Viaggio – spiega Alessandra Giombini -. Non solo come andare da un posto all’altro e scoprire, ma soprattutto come scoprirsi, ritornare a sé. I viaggi non apportano solo felicità, ma anche difficoltà, cambiamenti radicali di sguardo, allontanamenti e riavvicinamenti, dolori e sorprese, svelamento. I viaggi vogliono soprattutto la capacità di saper cambiare sguardo, di staccarsi dalle aspettative o le idee di sé o dell’altro, così come siamo stati abituati a pensarci o pensarlo, e stare nell’autenticitá. Un vero viaggio implica non stare nel giudizio. Questo viaggio non è stato facile, e giunge ad una delle sue mete.

Sul palco ci saranno Lorenzo Ballarini, Kewin Batiwo, Matteo Costarelli, Sara Francelli, Arian Gashemi, Gabriele Linardi, Roberto Martini, Andrea Mastrogiacomo, Georgiana Ricciotti, Federica Rossini, Pierpaolo Sala e Alex Villanova.

Anche loro sono ‘viaggiatori’ con "tanta voglia di incontrare sguardi nuovi. D’altro canto il teatro è un gioco di sguardi, e loro lo sanno bene".