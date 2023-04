Allo Sperimentale "Scarpette rotte": regia di Emma Dante

Teatro per ragazzi d’autore, anzi d’autrice, domani (ore 18) al Teatro Sperimentale di Ancona. La stagione di Marche Teatro e Teatro del Canguro ospita infatti lo spettacolo "Scarpette rotte", con testo, regia e costumi di Emma Dante, una delle maggiori figure del teatro italiano contemporaneo. Adatto a un pubblico dai 6 anni in su, lo spettacolo racconta di come la triste vita di un’orfana si trasforma in un sogno sfavillante. Ma il lusso sfrenato nasconde insidie, e le scarpette magiche hanno una lezione terribile da insegnare. Emma Dante torna a parlare ai bambini, riscrivendo una fiaba classica che conquista spettatori di tutte le età. Un crudele apologo che, in un’esplosione di fisicità e colore, insegna il valore dell’umiltà. La presentazione dello spettacolo ha il più classico degli inizi: ‘C’era una volta una scarpetta rossa abbandonata sul ciglio della strada che aveva una speranza: ritrovare sua sorella. La scarpetta sinistra aspettava, d’estate, d’inverno, ma intanto il suo colore scoloriva e la sua pelle si rattrappiva. Un pomeriggio una macchina la schiaccia bucandole la suola. La scarpetta piange, si dispera, si sente sola, ma resiste e continua a sperare. Passano i mesi, gli anni e lei si sente come se piano piano si fondesse con l’asfalto fino a sprofondare. Ma un giorno, durante un temporale... Biglietti (6 euro) in vendita al botteghino delle Muse (071 52525), prenotabili allo 071 82805 o acquistabili allo Sperimentale domani dalle ore 17 e su www.vivaticket.com.