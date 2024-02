Allo Sperimentale uno spettacolo "di cuore". Gli alunni del Novelli Natalucci per il Lancisi

Si esibiranno tra una settimana i ragazzi dell’istituto comprensivo Novelli Natalucci di Ancona. L’appuntamento è per il 16 febbraio alle 20.30 al Teatro sperimentale Arena di via Redipuglia. Una serata in musica organizzata dall’associazione ’Un Battito di Ali’ in collaborazione con e gli alunni del corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado Leopardi Pascoli e il coro d’Istituto aperto anche gli alunni della primaria De Amicis. A presentare lo spettacolo sarà la preside, Lucia Cipolla con la partecipazione straordinaria del tenore David Mazzoni. Una grande squadra per supportare il Lancisi.