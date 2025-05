All’"Offfestival" la presentazione dei libri del poeta Matteo Piergigli

Proseguirà fino a domenica l’"Offfestival", definito come ‘festival delle parole, della voce, dello scrivere e del pensare’.

La maggior parte degli eventi si tengono ad Offagna, ma sono previste anche ‘trasferte’ in altri luoghi.

E’ il caso di Zucchero a Velò, in via Torresi ad Ancona, dove domani (ore 18.30) saranno presentati i libri ‘La densità del vuoto’ e ‘Macula e altre poesie’ del poeta Matteo Piergigli (foto), il quale dialogherà con il libraio Lorenzo Fabbri e gli altri commensali, rispondendo alle domande e presentando i tratti peculiari della sua poetica: il senso della vita, il ricordo, il vuoto e la nostalgia per le assenze.

Domani sera (ore 20) al Ristorante "Il Cresciolo" di Offagna ci sarà una cena letteraria che avrà come protagonista nuovamente Lorenzo Fabbri, che dal 2000 gestisce la libreria Motivi di Chiaravalle, dove ha organizzato eventi, incontri con gli autori, laboratori e letture animate con lo scopo di promuovere il piacere della lettura.

Il menù letterario è un assaggio di 6 libri presentati come fossero piatti di una proposta culinaria. Dall’antipasto al dolce, i commensali potranno ‘assaggiare’ libri accomunati da una ricerca atavica dell’umanità: la felicità.

Programma completo su borgooffagna.it/festival; info 3319317074 e info@in2parole.it