Alloggi convenzionati a Jesi: riaperte le domande per i residenti

Assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata anche ai residenti da meno di cinque anni nelle Marche, riaperti i termini per le domande. C’è tempo fino al 5 settembre e debbono essere inviate in modalità telematica dal sito internet dell’Asp9. Sono state recepite le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale e potranno quindi partecipare anche i cittadini che sono residenti da meno di 5 anni nelle Marche, che invece risultavano esclusi. "Un atto necessario a fronte di una pronunzia importante - sottolinea l’assessore Samuele Animali - che ripristina anche nelle Marche i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione. Occorre ora più che mai un forte impegno della Regione e del Governo sulle politiche abitative, in particolare a sostegno delle famiglie più deboli, sulle quali grava la scarsa disponibilità di alloggi in locazione a canoni accessibili. Asp e Comune di Jesi si impegnano a fronteggiare lasituazione sempre più efficacemente per quanto di rispettiva competenza. Si tratta di una situazione complessa che richiede un approccio multidimensionale". Info: 0731236911.