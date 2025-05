Alloggi d’emergenza, nuovo regolamento

Approvato dal Comune di Jesi il nuovo Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di emergenza sociale, aggiornando le norme del 2013 per rispondere a un problema abitativo che oggi si presenta in forme nuove e più complesse. Questi alloggi, parte del patrimonio comunale, sono destinati a situazioni temporanee e urgenti, come sfratti incolpevoli o abitazioni in condizioni precarie, spesso connesse a fragilità economiche o sanitarie. L’iniziativa è frutto della mozione promossa da Jesi in Comune e condivisa dal Consiglio, e si inserisce nel più ampio "piano dell’abitare", un approccio integrato che coinvolge enti pubblici, privati e Terzo settore. Il piano ha già prodotto risultati concreti: nuove graduatorie Erp, riorganizzazione dei servizi, mediazione abitativa, recupero del patrimonio pubblico per finalità sociali e sviluppo di progetti di edilizia sociale innovativa. Tra le principali novità, l’istituzione di un ufficio unico per il coordinamento tra Comune e Asp, per garantire risposte più rapide ed efficaci, e il rafforzamento della collaborazione con Erap, con l’apertura di un punto di contatto diretto nel Municipio. "Un passo importante per rimettere al centro del dibattito locale il diritto alla casa – dice Jesi in Comune –, troppo spesso trascurato a livello regionale e nazionale, ma cruciale per la dignità delle persone e la coesione della comunità".