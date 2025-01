Alloggi popolari, corsa contro il tempo per la consegna

Alloggi popolari, disponibilità e assegnazioni. Un problema per il capoluogo, ma con spiragli di speranza in questo 2025: "Nel corso dei prossimi mesi molti dei cantieri che riguardano alloggi gestiti dall’Erap dovrebbero arrivare a conclusione – ha affermato l’assessore con delega alla famiglia Orlanda Latini – Il sito di via Mingazzini (in area ex Crass, ndr) dovrebbe essere consegnato nel prossimo mese di aprile e lo stesso, più o meno, dovrebbe accadere per il gruppo di appartamenti del cantiere al Verbena, in via Petrarca. Ci sono dei problemi, in parte, per il cantiere tra via Maestri del Lavoro e piazza Aldo Moro (Q2, zona Panettone, ndr), con 58 e 30 appartamenti. In un caso, il primo, la scadenza dei lavori è fissata per luglio prossimo, mentre l’altro gruppo di alloggi dovrebbe slittare nel 2026". Dubbi sono stati espressi in tal senso dal consigliere del Pd Stefano Foresi: "Non credo che alcuni dei tempi di consegna dei lavori snocciolati dall’assessore potranno essere rispettati. In alcuni casi i lavori sono indietro se non fermi e a lei assessore chiedo di monitorare la situazione".

La Latini ha confermato che le assegnazioni degli alloggi stanno procedendo, svariate decine quelle effettuate nel corso del 2024: "Sarà importante avere quegli alloggi a disposizione, 175 nel complesso, in modo da poter aumentare la rapidità delle assegnazioni". Le assegnazioni nel 2024 sono state 71.