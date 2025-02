Alloggi popolari, si cambia: "Ecco le nuove regole"

Graduatorie e assegnazioni degli alloggi popolari, l’amministrazione cambia le regole. Iscrizioni e pratiche online, scompare la carta, meno aiuti nella compilazione, ma tempi più celeri. L’obiettivo è lo snellimento delle pratiche puntando sulla digitalizzazione, con qualche problema che naturalmente colpirà le fasce più anziane della popolazione e le famiglie straniere. L’assessore con delega alla famiglia e agli alloggi popolari, Orlanda Latini (nella foto), assieme alla referente del settore, Sonia Gregorini, hanno presentato il nuovo regolamento durante la seduta della Commissione che si è svolta ieri pomeriggio. In attesa di giudicare il nuovo strumento all’atto dei fatti, da una prima lettura è innegabile dire che il regolamento che sarà convertito dal consiglio comunale lunedì prossimo snellirà le procedure e di conseguenza sarà più rapido assegnare gli alloggi. Il testo ha ricevuto l’ok della maggioranza, mentre la minoranza si è astenuta, pur condividendo alcuni spunti. Ecco le novità più importanti. Innanzitutto le graduatorie non saranno più aperte, quindi nono sarà possibile intervenire in corso d’opera per modificare le posizioni e dunque stravolgerla ogni volta. Intervenire sulle rispettive domande era giusto e aiutava a evitare torti, ma allungava le procedure in maniera insostenibile. Scompare il soccorso istruttorio in caso di errori nella compilazione, uno stop agli aiuti (il punteggio resta quello assegnato) che però eviterà infiniti rallentamenti delle procedure. Le graduatorie, inoltre, verranno rinnovate ogni due anni e lo si potrà fare esclusivamente online. Il Comune, a tal proposito, ha annunciato il via a una convenzione con i Caf per aiutare nelle compilazioni le famiglie più in difficoltà. Cambiano, infine, i parametri sulle metrature e ogni famiglia potrà visionare più di una casa, ma dopo due giorni dovrà necessariamente dare una risposta su quella preferita.