Alloggi, unversitari in crisi:: "Sussidi per i bassi redditi"

"Ad agosto scorso per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media 9,88 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 7,63% rispetto a agosto dell’anno precedente. E nelle città universitarie la situazione è più difficile. Delle 8.187 domande di borsa di studio chieste da Erdis nelle Marche, gli idonei, tutti vincitori, sono stati 5.994 mentre i restanti 2193 sono risultati tutti esclusi". A parlare sono i marchigiani Chiara Croce, lavoratrice precaria fuori sede, segretaria regionale giovani democratici Marche e Mattia Santarelli studente universitario a La Sapienza di Roma e responsabile Università Pd Marche. I due giovani si stanno battendo per il diritto alla casa e hanno realizzato un manifesto che sanno proponendo alle varie realtà associative e partitiche. "A fine 2021 – rimarcano Chiara Croce e Mattia Santarelli - erano 3632 i posti letto totali che Erdis metteva a disposizione in tutta la regione. Di questi, 286 risultavano indisponibili per inagibilità post terremoto o per lavori in corso. Stiamo parlando di oltre 10mila studenti tra pendolari e fuorisede. Chi è più svantaggiato, viene più colpito dalle difficoltà. In questo senso i precari rappresentano una nuova vera e propria classe da difendere. Giovani, meno giovani, lavoratori stagionali, lavoratori con contratti a termine, sottopagati, lavoratori con contratti sprovvisti delle opportune tutele sindacali, precari del mondo della scuola e dell’università, disoccupati, neet, neolaureati, gente semplicemente economicamente svantaggiata". Cosa chiedono questi ragazzi? "La creazione di un fondo specifico per erogare sussidi alle persone ed i nuclei familiari con basso reddito. Incentivi regionali per l’acquisto della prima casa". E poi "l’aumento degli alloggi per studenti ma anche per giovani lavoratori, andando in primis a riconvertire le strutture pubbliche inutilizzate".