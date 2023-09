All’Oktober Fest domani approda il rock demenziale italiano degli ormai storici "Gem boy" La band demenziale italiana Gem Boy arriva a Fabriano per l'Oktober Fest con 30 anni di attività alle spalle. La band, originaria di Bologna, è famosa per le parodie di canzoni famose e i brani originali. Un'occasione imperdibile per divertirsi con musica, birra e piatti tipici bavaresi.