Allontanato due anni perchè pericoloso

Il Questore di Ancona Capocasa (foto) ha proposto la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza nei confronti di un uomo italiano di 40 anni per le condotte violente e persecutorie. Il provvedimento, della durata di due anni, pone a carico dell’uomo il divieto di soggiorno nella Provincia di Ancona e la specifica prescrizione del divieto di accesso alle persone offese ovunque si trovino, nonché il divieto di comunicare con le stesse con qualsiasi mezzo, telefonico, telematico, verbale e/o assimilato. Il Tribunale ha accertato che l’uomo rientra inconfutabilmente nella categoria di soggetti pericolosi anche in considerazione del fatto che lo stesso è attualmente indiziato del delitto di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna e dell’avvocato di lei. In uno degli ultimi episodi, avvenuto lo scorso 2 aprile, le Volanti della Questura erano intervenute nel parcheggio degli Archi dove l’uomo aveva aggredito l’avvocato della sua ex compagna, colpevole di non farle vedere la figlia. In quell’occasione l’aveva minacciata fino a stringerle le mani al collo.