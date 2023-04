"Allora l’amor cos’è", recital questa sera di Marino Carotti

Stasera (ore 21.15, ingresso libero) il musicista Marino Carotti presenterà nella chiesa di San Pietro Martire di Jesi, il recital "Allora l’amore cos’è... La Passione nella tradizione orale, nella Buona Novella di Fabrizio De André e in brani inediti".

Marino Carotti ha iniziato alla fine del 1993 una sua personale ricerca sul campo su canti e tradizioni popolari della cultura orale marchigiana. Ha percorso così le varie province delle Marche per trovare informatori, in particolar modo anziani, disponibili a ricordare e a trasmettere canzoni antiche e suggestive. In chiesa durante il Recital verrà esposto il dipinto "Ai piedi della Crocifissione" di Bernardo Bosi.