All’ospedale arrivano i rinforzi. Quattro medici per il pronto soccorso

Rinforzi all’ospedale di Senigallia, sono infatti in arrivo quattro medici per la medicina e per la chirurgia di accettazione e d’urgenza per il pronto soccorso. "Con l’ingresso in servizio di queste figure mediche – afferma l’assessore alla sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini – sono potenziate le attività di diverse unità operative in tutto il territorio della Ast di Ancona, nell’ottica di un miglioramento della offerta sanitaria".